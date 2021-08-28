Сборная России проводит первую открытую тренировку при Карпине без пяти футболистов

Сейчас проходит первая открытая тренировка сборной России по футболу после назначения на пост главного тренера Валерия Карпина. В тренировке не принимают участия Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, а также Денис Черышев и Алексей Миранчук. Все четверо ещё не прибыли в расположение команды. Голкипер Маринато Гильерме работает в тренажёрном зале по индивидуальной программе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.



Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.