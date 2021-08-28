Левандовски забил в 13-м матче Бундеслиги подряд. Это его личный рекорд
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил в 13-м матче Бундеслиги подряд, установив таким образом личный рекорд. Только Герд Мюллер в чемпионате Германии забивал в большем количестве матчей подряд (16).
На 34-й минуте игры с «Гертой» Левандовски увеличил преимущество хозяев до двух мячей. После первого тайма мюнхенцы ведут со счётом 2:0.
В прошлом сезоне польский форвард принял участие в 29 матчах Бундеслиги, в которых забил 41 гол и отдал 8 результативных передач. «Бавария» является действующим победителем Бундеслиги. В первых двух матчах нынешнего сезона команда одержала одну победу и однажды сыграла вничью.
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