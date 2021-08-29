Стала известна предварительная причина смерти 23-летнего вратаря «Звезды» Шишмарева

Президент Калининградской областной Федерации футбола (КООФ) Александр Гвардис сообщил предварительную причину смерти 23-летнего вратаря любительской команды «Красная Звезда» Александра Шишмарева, погибшего после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча с калининградской «Балтикой-М».



«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», — цитирует Гвардиса ТАСС.

Напомним, в субботу, 28 августа, вратарь любительской команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев погиб после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча с калининградской «Балтикой-М». Помощь, оперативно и в полном объёме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось.