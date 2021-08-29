Аллегри: «Ювентус» извлечёт урок из поражения от «Эмполи»

54-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус», подвёл итоги встречи 2-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные уступили дома «Эмполи» (0:1).

«Ювентус» извлечёт урок из этих ошибок после домашнего поражения от «Эмполи». Мы должны играть как команда, а не пытаться решать матчи в одиночку. Ребята здорово начали эту игру, но затем не смогли оправиться после единственной допущенной ошибки, на руку не могла сыграть и спешка после пропущенного мяча. Мы должны набраться терпения и относиться к такому спокойнее.

Нам нужно работать над своей уверенностью, но эти два промаха неизбежно пойдут нам на пользу. У нас сильный состав, у которого есть чувство достоинства, постепенно всё наладится. Мы поняли, чего нельзя делать с «Удинезе», а сегодня вечером извлекли ещё один ценный урок. Очевидно, что мы потеряли 5 очков, но мы должны извлечь уроки из этих матчей и использовать их в будущем.

Всё требует времени, мы не можем перейти от 0 до 10 за одну секунду. Главное, мы не можем быть безумными, нам нужно быть терпеливыми при атаке и защите, потому что наша поспешность вернуть мяч может создать пространство для атак соперника», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на эфир DAZN.

«Ювентус» после двух туров имеет в своём активе одно очко, набранное в игре с «Удинезе» (2:2). У «Эмполи» одна победа и одно поражение. Возглавляют таблицу «Лацио» и «Интер», которые одержали по две победы.



В следующем туре, который пройдёт после международной паузы на игры национальных сборных, «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи» Лучано Спаллетти. Встреча состоится в воскресенье, 12 сентября.