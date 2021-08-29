Виллиан перейдёт в «Коринтианс» в ближайшее время

33-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан всё ближе к переходу в «Коринтианс». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, с игроком уже согласован контракт до 2023 года, и в настоящее время стороны согласовывают последние детали сделки.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов бесплатно отпустить футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате. В прошлом сезоне Виллиан принял участие в 37 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.
Отметим, Виллиан является воспитанником «Коринтианса», и за основной состав этого клуба игрок выступал с 2005 по 2007 год. Также бразилец играл в донецком «Шахтёре», махачкалинском «Анжи» и лондонском «Челси».
- 29 августа 2021
-
05:41
-
05:20
-
04:55
-
04:41
-
04:08
-
03:44
-
03:33
-
03:17
-
02:43
-
02:28
-
02:16
-
02:04
-
01:41
-
01:22
-
00:57
-
00:34
-
00:23
- 28 августа 2021
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:35
-
23:00
-
22:54
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:29
-
21:27
-
21:19
-
21:17