Виллиан перейдёт в «Коринтианс» в ближайшее время

33-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан всё ближе к переходу в «Коринтианс». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, с игроком уже согласован контракт до 2023 года, и в настоящее время стороны согласовывают последние детали сделки.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов бесплатно отпустить футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате. В прошлом сезоне Виллиан принял участие в 37 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.

Отметим, Виллиан является воспитанником «Коринтианса», и за основной состав этого клуба игрок выступал с 2005 по 2007 год. Также бразилец играл в донецком «Шахтёре», махачкалинском «Анжи» и лондонском «Челси».