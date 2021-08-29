«Аталанта» нацелилась на полузащитника «Шахтёра» Соломона
Поделиться
«Аталанта» хочет приобрести полузащитника донецкого «Шахёра» Манора Соломона. Об этом сообщает Sky Sports.
Итальянский клуб планирует потратить на трансфер 22-летнего израильтянина € 20 млн, при этом «Шахтёр» рассчитывает получить за игрока € 30 млн.
В прошлом сезоне чемпионата Украины Соломон провёл 23 матча (14 в основе), забил девять голов, отдал одну результативную передачу и получил одну жёлтую карточку. В текущем чемпионате полузащитник сыграл четыре матча (три в основе), забил один гол и отдал одну результативную передачу. В настоящее время «Шахтёр» с 12 очками идёт на третьем месте в чемпионате страны.
Соломон перешёл в «Шахтёр» в 2019 году из клуба «Маккаби» (Петах-Тиква). В сборную Израиля футболист вызывается с 2018 года.
Комментарии
- 29 августа 2021
-
09:21
-
08:34
-
08:21
-
07:23
-
07:04
-
05:41
-
05:20
-
04:55
-
04:41
-
04:08
-
03:44
-
03:33
-
03:17
-
02:43
-
02:28
-
02:16
-
02:04
-
01:41
-
01:22
-
00:57
-
00:34
-
00:23
- 28 августа 2021
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:35
-
23:00
-
22:54
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
21:46
-
21:42
Партнерский контент