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«Аталанта» нацелилась на полузащитника «Шахтёра» Соломона

«Аталанта» нацелилась на полузащитника «Шахтёра» Соломона
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«Аталанта» хочет приобрести полузащитника донецкого «Шахёра» Манора Соломона. Об этом сообщает Sky Sports.

Итальянский клуб планирует потратить на трансфер 22-летнего израильтянина € 20 млн, при этом «Шахтёр» рассчитывает получить за игрока € 30 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Украины Соломон провёл 23 матча (14 в основе), забил девять голов, отдал одну результативную передачу и получил одну жёлтую карточку. В текущем чемпионате полузащитник сыграл четыре матча (три в основе), забил один гол и отдал одну результативную передачу. В настоящее время «Шахтёр» с 12 очками идёт на третьем месте в чемпионате страны.

Соломон перешёл в «Шахтёр» в 2019 году из клуба «Маккаби» (Петах-Тиква). В сборную Израиля футболист вызывается с 2018 года.

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