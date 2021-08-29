«СКА-Хабаровск» обыграл «Кубань», несмотря на удаление двух игроков
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В Хабаровске завершился матч 8-го тура ФНЛ. «СКА-Хабаровск» принимал «Кубань». Встреча закончилась со счётом 1:0, единственный мяч уже в компенсированное время забил Давид Караев.
При этом хозяева доигрывали матч в меньшинстве. На 48-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Дмитрий Литвин, а на 88-й минуте арбитр также удалил полузащитника «СКА-Хабаровска» Ираклия Квеквескири.
«СКА-Хабаровск» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» занимает 19-е место в турнирной таблице, южане в восьми турах набрали четыре очка.
«СКА-Хабаровск» в следующем туре будет принимать «Спартака-2», «Кубань» сыграет в гостях с астраханским «Волгарём».
Сегодня, 29 августа, состоятся ещё восемь матчей 8-го тура ФНЛ.
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