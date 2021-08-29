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«СКА-Хабаровск» обыграл «Кубань», несмотря на удаление двух игроков

«СКА-Хабаровск» обыграл «Кубань», несмотря на удаление двух игроков
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В Хабаровске завершился матч 8-го тура ФНЛ. «СКА-Хабаровск» принимал «Кубань». Встреча закончилась со счётом 1:0, единственный мяч уже в компенсированное время забил Давид Караев.

При этом хозяева доигрывали матч в меньшинстве. На 48-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Дмитрий Литвин, а на 88-й минуте арбитр также удалил полузащитника «СКА-Хабаровска» Ираклия Квеквескири.
«СКА-Хабаровск» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» занимает 19-е место в турнирной таблице, южане в восьми турах набрали четыре очка.

«СКА-Хабаровск» в следующем туре будет принимать «Спартака-2», «Кубань» сыграет в гостях с астраханским «Волгарём».

Сегодня, 29 августа, состоятся ещё восемь матчей 8-го тура ФНЛ.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Караев – 90+2'
Удаления: Литвин – 48', Квеквескири – 88' / нет
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