Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отказался переходить в «ПСЖ», утверждает журналист Руди Галетти. По данным источника, норвежский форвард не заинтересован в переходе в парижский клуб.
«ПСЖ» рассматривал Холанда в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который близок к переходу в «Реал». Но сам Холанд хочет провести ещё один сезон в «Боруссии», а затем также перебраться в мадридский клуб.
Ранее СМИ утверждали, что «ПСЖ» готов предложить «Боруссии» за Холанда € 200 млн. Аналогичную сумму парижане должны выручить за Мбаппе.
Следующим летом в контракте Холанда с «Боруссией» вступит в силу пункт об отступных. Они составят € 75 млн.
В нынешнем сезоне Холанд в трёх матчах Бундеслиги забил три мяча и сделал две результативные передачи.
- 29 августа 2021
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