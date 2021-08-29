«Локомотив» — приоритетный вариант для полузащитника «Утрехта» Керка
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Полузащитник «Утрехта» Гирано Керк может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Voetbal International.
По информации источника, в услугах 25-летнего нидерландского футболиста заинтересован московский «Локомотив». За игрока также борется франкфуртский «Айнтрахт». Сообщается, что «Локомотив» является для Керка приоритетным вариантом. Железнодорожники готовы заплатить запрашиваемую сумму, поэтому сделка может быть завершена в ближайшее время. Минувшим летом интерес к Гирано проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс».
В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/22 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился.
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