«Локомотив» — приоритетный вариант для полузащитника «Утрехта» Керка

Полузащитник «Утрехта» Гирано Керк может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Voetbal International.

По информации источника, в услугах 25-летнего нидерландского футболиста заинтересован московский «Локомотив». За игрока также борется франкфуртский «Айнтрахт». Сообщается, что «Локомотив» является для Керка приоритетным вариантом. Железнодорожники готовы заплатить запрашиваемую сумму, поэтому сделка может быть завершена в ближайшее время. Минувшим летом интерес к Гирано проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс».

В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/22 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился.