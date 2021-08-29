Алаев прокомментировал увеличение числа зрителей на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался об увеличении числа зрителей на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия.

«Это отличная новость для сборной России. Впереди важнейший матч с Хорватией, и на нём команда не останется без поддержки болельщиков. Уверен, этот матч станет предвестником возвращения зрителей на трибуны, а с увеличением числа вакцинированных россиян мы окончательно вернём болельщиков на стадионы, как это уже происходит в ведущих европейских странах», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.