Гильерме рассказал, почему пропустил тренировку сборной России

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме объяснил, почему пропустил тренировку с командой.



«Всё нормально, всё отлично. Сейчас очень хорошая атмосфера в команде. Вчера не тренировался с командой, будет восстановление ещё. Воспалился чуть-чуть ахилл, решили сделать паузу. Завтра буду тренироваться с командой», — сказал Гильерме в видео, опубликованном на YouTube-канале РФС ТВ.



Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии. Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года.