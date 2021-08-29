Гильерме: очень расстроился, не попав на Евро. Но мысль о возвращении в сборную была

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме сообщил, что ждал вызова в сборную России, несмотря на непопадание на Евро-2020.
«Не скажу, что вызов в сборную был неожиданным. Если я решил не завершать карьеру, значит, я должен всегда ждать вызов. Был очень расстроен, что не попал на Евро. Зато всегда была мысль о возвращении в сборную. Конкуренция сейчас очень большая, много молодых вратарей. Скоро кто-то из них будет первым номером. Но я счастлив, что меня вызвали. Пять вратарей, конкуренция большая, буду работать и ждать лучшей игры, если я буду играть, конечно», — сказал Гильерме в видео, опубликованном на YouTube-канале РФС ТВ.
В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.
- 29 августа 2021
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