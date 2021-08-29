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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: гости открыли счёт на 80-й минуте

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: гости открыли счёт на 80-й минуте
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Сегодня, 29 августа, на стадионе «Молине» в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Юнайтед». Счёт был открыт на 80-й минуте благодаря голу Мэйсона Гринвуда. Ему ассистировал Рафаэль Варан.

Гол Гринвуда

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майком Дином.

В текущем розыгрыше АПЛ «Вулверхэмптон» потерпел два поражения подряд: «волки» уступили «Лестеру» 0:1 и проиграли «Тоттенхэму» 0:1. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе четыре очка: «красные дьяволы» разгромили дома «Лидс Юнайтед» 5:1 и сыграли вничью с «Саутгемптоном» 1:1.

В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Уотфордом», а «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся 11 сентября.

Напомним, чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков.

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