«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: гости открыли счёт на 80-й минуте

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Молине» в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Юнайтед». Счёт был открыт на 80-й минуте благодаря голу Мэйсона Гринвуда. Ему ассистировал Рафаэль Варан.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майком Дином.
В текущем розыгрыше АПЛ «Вулверхэмптон» потерпел два поражения подряд: «волки» уступили «Лестеру» 0:1 и проиграли «Тоттенхэму» 0:1. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе четыре очка: «красные дьяволы» разгромили дома «Лидс Юнайтед» 5:1 и сыграли вничью с «Саутгемптоном» 1:1.
В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Уотфордом», а «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся 11 сентября.
Напомним, чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков.
- 29 августа 2021
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