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«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд АПЛ по беспроигрышной серии на выезде

«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд АПЛ по беспроигрышной серии на выезде
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Сегодня, 29 августа, на стадионе «Молине» в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Мэйсона Гринвуда на 80-й минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» установил рекорд по самой длинной беспроигрышной серии на выезде в истории английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» не знают поражений вне дома на протяжении 28 матчей. В этих играх подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали 18 побед и 10 раз сыграли вничью.

Предыдущий рекорд – 27 матчей – принадлежал лондонскому «Арсеналу». Он был установлен «канонирами» в 2003 — 2004 годах.

Следующий матч английской Премьер-лиги на выезде «красные дьяволы» проведут в 5 туре. 19 сентября им предстоит встреча с «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.

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