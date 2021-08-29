«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд АПЛ по беспроигрышной серии на выезде

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Молине» в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Мэйсона Гринвуда на 80-й минуте.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» установил рекорд по самой длинной беспроигрышной серии на выезде в истории английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» не знают поражений вне дома на протяжении 28 матчей. В этих играх подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали 18 побед и 10 раз сыграли вничью.
Предыдущий рекорд – 27 матчей – принадлежал лондонскому «Арсеналу». Он был установлен «канонирами» в 2003 — 2004 годах.
Следующий матч английской Премьер-лиги на выезде «красные дьяволы» проведут в 5 туре. 19 сентября им предстоит встреча с «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.
- 29 августа 2021
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