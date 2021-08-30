Журналист Соловьёв назвал Мамаева ничтожеством

Российский журналист Владимир Соловьёв подверг жёсткой критике историю с разводом Павла и Аланы Мамаевых.
«Павел Мамаев, весь покрытый татуировками, абсолютно весь, отсидевший и теперь разводящийся. Теперь уже никто и не вспомнит о том, что он – футболист.
Вы не торопитесь их жалеть, это спор миллионеров. Людей, которые стали очень богаты, но при этом ничего особенного не сделали. Один на каком-то уровне играет в футбол, бесспорно, гораздо лучше, чем подавляющее большинство населения Российской Федерации, но недостаточно, чтобы оказаться звездой. У самой Мамаевой, кроме того, что она вышла замуж за этого человека, других достижений в жизни нет. И вот вся страна должна на полном серьёзе уже несколько лет обсуждать эту гадость, эту мерзость. Но при этом, заметьте, они не бедствуют. Они очень богатые люди.
Мы живём в уникальное время. Мамаев — такое же ничтожество, как Панин с ногой в заднице. Это всё набор удивительных персонажей», — сказал Соловьёв в прямом эфире на своём YouTube-канале.
- 30 августа 2021
-
01:42
-
01:30
-
01:03
-
00:56
-
00:34
-
00:18
- 29 августа 2021
-
23:40
-
23:38
-
23:37
-
23:09
-
23:07
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:58
-
21:57
-
21:40
-
21:38
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
21:17
-
21:15
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:28
-
20:25
-
20:10