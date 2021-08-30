«Идеальная ночь». Килиан Мбаппе – о победе «ПСЖ» в матче с «Реймсом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на победу команды в матче с «Реймсом» в чемпионате Франции. Встреча четвертого тура проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась победой парижан со счётом 2:0. В этой встрече Мбаппе отличился дублем.

«3 очка, 2 гола, идеальная ночь», — написал Мбаппе в своём «Инстаграме».

Отметим, в этом матче дебютировал аргентинский нападающий Лионель Месси. Он вышел на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.

«ПСЖ» набрал 12 очков в четырёх матчах и единолично возглавил таблицу Лиги 1. «Реймс», в свою очередь, набрав 3 очка, находится на 17-м месте. В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Клермоном», а «Реймс» сыграет с «Ренном».