Сульшер: Варан показал свой класс в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал выступление защитника Рафаэля Варана в дебютном матче за английский клуб. Напомним, французский игрок отдал результативную передачу в игре 3-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).
«Варан прошёл боевое крещение и продемонстрировал высокую производительность. Он хорош в борьбе «на втором этаже», собран в работе с мячом. Варан настолько опытен, что его ничего не волнует. Он не чувствовал дискомфорта, и я в восторге от его игры. Думаю, он показал свой класс», — приводит слова Сульшера Goal.com.
В следующем туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Уотфордом», а «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся 11 сентября.
- 30 августа 2021
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