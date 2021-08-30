Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сульшер: Варан показал свой класс в матче с «Вулверхэмптоном»

Сульшер: Варан показал свой класс в матче с «Вулверхэмптоном»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал выступление защитника Рафаэля Варана в дебютном матче за английский клуб. Напомним, французский игрок отдал результативную передачу в игре 3-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Варан прошёл боевое крещение и продемонстрировал высокую производительность. Он хорош в борьбе «на втором этаже», собран в работе с мячом. Варан настолько опытен, что его ничего не волнует. Он не чувствовал дискомфорта, и я в восторге от его игры. Думаю, он показал свой класс», — приводит слова Сульшера Goal.com.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Уотфордом», а «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся 11 сентября.

Новость по теме
Уле-Гуннар Сульшер рассказал, на какой позиции видит Роналду в «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021