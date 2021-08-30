Дэниэл Джеймс может уйти из «Манчестер Юнайтед» в связи с возвращением Роналду
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Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс может уйти в аренду до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает Sky Sports.
Его игровое время может сильно сократиться в связи с переходом в «Манчестер Юнайтед» нападающего Криштиану Роналду. В трансфере 23-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов английской Премьер-лиги.
Недавно стало известно, что португальский нападающий Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Напомним, последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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