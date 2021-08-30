Барбоза – о возможном увольнении Витории: клуб обречён, если отталкивается от результата

Футбольный агент Пауло Барбоза прокомментировал слухи об отставке главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Само руководство «Спартака» располагает большей информацией, чтобы оценивать положение Витории. Мне кажется, что Рую нужно время. Когда самолёт попадает в турбулентность, никто не паникует. Сейчас тоже не надо паниковать и действительно верить, что он может компетентно осуществлять свою работу и держать линию до конца. Результат не всегда появляется сразу, нужно принимать решение не только исходя из результатов, но и исходя из стратегии, которая была принята в клубе.



Если любой клуб принимает решение от результата – он обречён на постоянную смену тренеров. Но то, что мы видим в «Спартаке» последний год, у них были и хорошие специалисты, но даже им было тяжело работать в клубе. У москвичей хорошая команда, но, когда времени на перестройку нет, всегда будут проблемы.



Витория позорит португальскую школу тренеров? Мы тогда должны говорить, что и другие тренеры «Спартака» позорили свою школу. Такие были, к сожалению, которым не давали время, чтобы проявить себя. Любой тренер компетентный, но обстоятельства в клубе не всегда позволяют спокойно работать», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.