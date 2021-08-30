Родри: у «Манчестер Сити» лучший состав в мире

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес (Родри) назвал главных соперников команды Хосепа Гвардиолы в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.
«В Премьер-лиге есть невероятные команды. „Манчестер Юнайтед“, „Челси“, „Тоттенхэм“, „Ливерпуль“. Они продолжают расти, так что нынешний сезон будет таким же непростым, как и предыдущий. Мы вновь постараемся выложиться на 100 %. Думаю, у нас лучший состав в мире, мы счастливы», — приводит слова Родри Manchester Evening News.
Хавбек также поделился ожиданиями от матча четвёртого тура АПЛ с «Лестером». Игра состоится 11 сентября.
«Мы уважаем все команды. Они обыграли нас в матче за Суперкубок. Это невероятная команда, но сейчас все прибавляют. Мы не можем выигрывать 5:0 в каждом матче. Нам придётся нелегко, но наш менталитет — всегда побеждать. Счёт не так важен, главное — победа», — сказал Родри.
В третьем туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 5:0.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»
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