Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывшая жена Мареза: Рияд изменился после перехода в «Ман Сити». Супруге Кейна повезло

Бывшая жена Мареза: Рияд изменился после перехода в «Ман Сити». Супруге Кейна повезло
Комментарии

Рита Джохал, бывшая жена вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза, рассказала, как на её экс-супруге сказался переход в команду Хосепа Гвардиолы, а также порадовалась за жену форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, который не сменил клуб в межсезонье.

«Я не могу комментировать жизнь других людей, но переход в „Манчестер Сити“ изменил моего мужа. Пожалуй, жене Гарри Кейна очень повезло. Другим тоже стоит быть осторожными.

Рияд не справился со своей славой. Он изменился после перехода в «Манчестер Сити». Рияд, с которым я познакомилась, был другим человеком. Сейчас он проводит время на вечеринках. Не могу сказать, что ненавижу его, это слишком сильное слово, но я шокирована и расстроена тем, что он сделал. Он внезапно бросил меня, сославшись на давление, которое испытывает в «Манчестер Сити»», — цитирует Джохал The Sun.

Джохал и Марез познакомились в 2014 году, а спустя 4 месяца сыграли свадьбу. У них двое детей. После развода Рияд стал встречаться с моделью Тэйлор Уорд.

В третьем туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 5:0.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Гарри Кейн попросил увеличить свою зарплату в «Тоттенхэме» до € 450 тыс. в неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021