Бывшая жена Мареза: Рияд изменился после перехода в «Ман Сити». Супруге Кейна повезло

Рита Джохал, бывшая жена вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза, рассказала, как на её экс-супруге сказался переход в команду Хосепа Гвардиолы, а также порадовалась за жену форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, который не сменил клуб в межсезонье.
«Я не могу комментировать жизнь других людей, но переход в „Манчестер Сити“ изменил моего мужа. Пожалуй, жене Гарри Кейна очень повезло. Другим тоже стоит быть осторожными.
Рияд не справился со своей славой. Он изменился после перехода в «Манчестер Сити». Рияд, с которым я познакомилась, был другим человеком. Сейчас он проводит время на вечеринках. Не могу сказать, что ненавижу его, это слишком сильное слово, но я шокирована и расстроена тем, что он сделал. Он внезапно бросил меня, сославшись на давление, которое испытывает в «Манчестер Сити»», — цитирует Джохал The Sun.
Джохал и Марез познакомились в 2014 году, а спустя 4 месяца сыграли свадьбу. У них двое детей. После развода Рияд стал встречаться с моделью Тэйлор Уорд.
В третьем туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 5:0.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»
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