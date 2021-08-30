Тренер сборной Уэльса назвал кошмарной идею провести матч с Беларусью в Казани

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж раскритиковал решение УЕФА о проведении матча со сборной Беларуси в Казани.

«УЕФА мог выбрать любое нейтральное поле, но они выбрали Казань. Во-первых, мы очень сочувствуем белорусам. Но организовать этот матч с финансовой и логистической точки зрения — кошмар.



Нам нужно набрать больший состав, на случай, если в эту международную паузу будут травмы, и всем нам нужны визы. Проведена огромная работа. Я никогда не видел ничего подобного — объём работы, формы для заполнения — это безумие. Мы пытались подать апелляцию, но нас сразу отшили. УЕФА решил, что мы должны всем этим заниматься, и нам придётся», — цитирует Пейджа The Guardian.

Сборная Беларуси проведёт сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в России. Белорусская национальная команда сыграет со сборными «Уэльса (5 сентября) и Бельгии (8 сентября) на стадионе «Центральный» в Казани.