Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Беларуси проведёт матчи отбора ЧМ-2022 в Казани

Сборная Беларуси проведёт матчи отбора ЧМ-2022 в Казани
Комментарии

Сборная Беларуси проведёт сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в России, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Белорусская национальная команды сыграет со сборными «Уэльса (5 сентября) и Бельгии (8 сентября) на стадионе „Центральный“ в Казани.

Напомним, в июне появилась информация, что УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси. Позже информация о полной отмене турниров была опровергнута организацией.

Сборная Беларуси в двух матчах набрала 3 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы Е отбора ЧМ-2022. Соперниками команды по группе являются Бельгия, Чехия, Уэльс и Эстония. Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021