Сборная Беларуси проведёт матчи отбора ЧМ-2022 в Казани
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Сборная Беларуси проведёт сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в России, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Белорусская национальная команды сыграет со сборными «Уэльса (5 сентября) и Бельгии (8 сентября) на стадионе „Центральный“ в Казани.
Напомним, в июне появилась информация, что УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси. Позже информация о полной отмене турниров была опровергнута организацией.
Сборная Беларуси в двух матчах набрала 3 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы Е отбора ЧМ-2022. Соперниками команды по группе являются Бельгия, Чехия, Уэльс и Эстония. Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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