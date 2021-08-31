Агенты этим летом предлагали услуги Криштиану Роналду «Барселоне»

Агенты нападающего Криштиану Роналду предлагали услуги португальца «Барселоне», сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Сообщается, перед трансфером в «Манчестер Юнайтед» представители Роналду предлагали услуги форварда «Барселоне», однако сине-гранатовые сразу отклонили это предложение.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии. Отмечается, португальский форвард уже прошёл медицинское обследование.

Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».