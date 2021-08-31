Джек Уилшир тренируется в составе команды из Серии В

Экс-полузащитник «Арсенала», «Вест Хэма» и «Борнмута» Джек Уилшир может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает портал Get Football News Italy со ссылкой на Sky Italia, 29-летний футболист тренируется в составе команды «Комо», которая в нынешнем сезоне выступает во второй по силе итальянской лиге – Серии В.

Как отмечает источник, «Комо» не может заявить игрока, так как Уилшир не является гражданином Евросоюза из-за выхода Великобритании из ЕС. При этом Уилшир может заключить контракт с командой Серии А. Также, по информации источника, выбор именно «Комо» в качестве тренировочной площадки обусловлен личным знакомством Уилшира с представителями клуба.

Напомним, Уилшир является свободным агентом с июля после того, как «Борнмут» не стал продлевать контракт с полузащитником. В прошлом сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб из Чемпионшипа, забил два гола и заработал одно удаление.