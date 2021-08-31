«Рома» расторгла контракт с Хавьером Пасторе

«Рома» на своём официальном сайте объявила о расставании с полузащитником Хавьером Пасторе.
Контракт с 32-летним аргентинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Теперь Хавьер находится в статусе свободного агента и имеет право вести переговоры с другими клубами.
Пасторе начинал карьеру на родине, в «Тальерес». В 2009 году перебрался в Европу, став игроком «Палермо». Спустя два года его приобрёл «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составила € 42 млн. В «Рому» Хавьер перешёл в 2018 году. Итальянский клуб заплатил за хавбека почти € 25 млн.
В прошлом сезоне Пасторе в составе «Ромы» принял участие лишь в пяти матчах итальянской Серии А, в которых не отметился результативными действиями и в общей сложности провёл на поле 77 минут.
- 31 августа 2021
-
10:00
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:28
-
09:26
-
08:38
-
08:33
-
07:20
-
06:40
-
06:22
-
06:04
-
05:44
-
05:01
-
01:57
-
00:55
-
00:38
-
00:37
-
00:28
-
00:28
-
00:06
-
00:01
- 30 августа 2021
-
23:56
-
23:24
-
23:06
-
22:59
-
22:29
-
22:28
-
22:02
-
21:47
-
21:39
-
21:19
-
21:16
-
21:02