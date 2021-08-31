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«Рома» расторгла контракт с Хавьером Пасторе

«Рома» расторгла контракт с Хавьером Пасторе
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«Рома» на своём официальном сайте объявила о расставании с полузащитником Хавьером Пасторе.

Контракт с 32-летним аргентинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Теперь Хавьер находится в статусе свободного агента и имеет право вести переговоры с другими клубами.

Пасторе начинал карьеру на родине, в «Тальерес». В 2009 году перебрался в Европу, став игроком «Палермо». Спустя два года его приобрёл «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составила € 42 млн. В «Рому» Хавьер перешёл в 2018 году. Итальянский клуб заплатил за хавбека почти € 25 млн.

В прошлом сезоне Пасторе в составе «Ромы» принял участие лишь в пяти матчах итальянской Серии А, в которых не отметился результативными действиями и в общей сложности провёл на поле 77 минут.

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