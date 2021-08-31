«Аталанта» купила полузащитника сборной Нидерландов

«Аталанта» на своём официальном сайте сообщила о переходе полузащитника Тёна Копмейнерса из «АЗ Алкмар».
23-летний футболист уже подписал контракт с клубом из Бергамо. К команде он присоединится после возвращения из расположения сборной Нидерландов, куда был вызван на ближайшие матчи. Сумма трансфера не разглашается, однако, согласно информации на портале Transfermarkt, она составила € 12 млн.
Копмейнерс является воспитанником «АЗ Алкмар» и защищал цвета клуба с 2017 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 31 матче Эредивизии, в которых забил 15 голов (семь — с пенальти) и отдал пять результативных передач, а также получил две жёлтые и одну красную карточки.
В сборную Нидерландов Тён вызывается с прошлого года. Попал в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020, но не провёл там ни одного матча.
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