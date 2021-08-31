Денис Макаров объяснил, почему перешёл из «Рубина» в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров объяснил, почему решил перейти в московский клуб из казанского «Рубина».

У меня были сомнения, но надо всегда делать шаг вперёд и выходить из зоны комфорта.Ты всегда к чему-то привыкаешь. Полтора года в «Рубине» мне было хорошо. Сильная команда, хороший тренерский штаб, идеальный город. Наверняка Леонид Викторович мог ещё многое дать для моего развития, как это и было раньше. Но считаю, что сейчас все равно надо было делать шаг вперёд, чтобы стать сильнее. Сандро Шварц научит чему-то новому.

— Как вы приняли для себя решение о переходе? И почему именно в «Динамо», учитывая, что вас хотели видеть у себя еще и «Локомотив» с «Краснодаром»?

Интересовались ли мной «Локомотива» и «Красодар»? Не знаю, ни с кем из них не разговаривал. Было конкретное предложение от «Динамо». Пару дней общались на эту тему с моим агентом, потом — с клубом. Со мной разговаривали и Сандро Шварц, и Желько Бувач, и другие руководители «Динамо». Мы услышали друг друга, и я решил, что для меня этот переход будет правильным. С «Рубином» целью было выйти в еврокубки, и мы это сделали. А теперь — новые высокие задачи.

Может ли «Динамо» взять чемпионство? Будем над этим работать. Здесь хорошая молодая команда, отличный коллектив, сильный эмоциональный тренер. Считаю, шансы есть. И высокие», — приводит слова Макарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, полузащитник «Рубина» Денис Макаров подписал контракт с московским «Динамо». Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.