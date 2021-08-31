Агент Виллиана — об уходе бразильца из «Арсенала»: что-то в клубе пошло не так

Киа Джурабчиан, агент бразильского полузащитника Виллиана, прокомментировал решение футболиста расторгнуть контракт с лондонским «Арсеналом» и перейти в «Коринтианс».
«Я общался с представителями «Арсенала». У меня была встреча с Артетой и Эду. Они объяснили, что ситуация складывается не лучшим образом. Тогда я поговорил с Виллианом. Не думаю, что обе стороны извлекли бы какую-то выгоду, если бы футболист просто сидел на скамейке. Когда что-то идёт не так, обе стороны должны это признать и найти решение.
Виллиан поступил правильно. Он переходил в определённый проект, но проекта не было. К сожалению, вынужден сказать: переход хоть кого-то в «Арсенал» не стал катастрофой в последние пару лет? Но я говорю как болельщик. О Виллиане я так не думаю. Что-то пошло не так в самом клубе, это лишь одна из деталей пазла.
Никто не винит Артету. Виллиан желает ему удачи, как и всей команде. Вариант с «Кориантинсом» получился идеальным», — цитирует агента talkSPORT.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»
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