Карпин: какой смысл вспоминать, что Смолов когда-то там как-то сыграл с Хорватией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что команда мотивирована перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.
«На завтра мне не нужно будет никого мотивировать. Все прекрасно понимают, против кого мы играем, где мы играем. С новым штабом, с новыми игроками. После всех наших разговоров за три дня уже нет смысла что-то говорить.
Про Хорватию мы со Смоловым не говорили. Говорили про его желание играть в сборной, нет разницы про кого. А то, что он когда-то там как-то сыграл против Хорватии — какой смысл это вспоминать. Это уже другая жизнь", — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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