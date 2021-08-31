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Валерий Карпин: была бы возможность вызвать в сборную России 60 человек, вызвал бы 60

Валерий Карпин: была бы возможность вызвать в сборную России 60 человек, вызвал бы 60
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вратарях национальной команды.

«Довод у Кафанова по Лунёву был один — нет понимания, кто будет первым номером. Вызвали его, чтобы он смог пообщаться с большим количеством вратарей и поработать с ними. Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть 10. Была бы у меня возможность вызвать 60 человек, если бы я знал, как их тренировать, я бы вызвал 60. Не понимаю, почему всех так волнует. Вызвали и вызвали. Потренировались они с нами, пообщались. Всё. В чём загвоздка?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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