«Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа за € 40 млн

Стали известны подробности арендного соглашения по 30-летнему французскому форварду Антуану Гризманну между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико», сообщает Reuters.



Так, согласно информации источника, аренда Гризманна может быть продлена ещё на один сезон в любой момент. При этом, соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за € 40 млн. Отметим, что в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана € 120 млн.



Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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