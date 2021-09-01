«Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа за € 40 млн
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Стали известны подробности арендного соглашения по 30-летнему французскому форварду Антуану Гризманну между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико», сообщает Reuters.
Так, согласно информации источника, аренда Гризманна может быть продлена ещё на один сезон в любой момент. При этом, соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за € 40 млн. Отметим, что в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана € 120 млн.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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