Рибери согласовал контракт с «Вероной»

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, вернется в чемпионат Италии. Как сообщает на своем сайте журналист Джанлуки Ди Марцию, 38-летний француз согласовал контракт с «Вероной».
В настоящее время Рибери тренируется с «Баварией». Футболист в составе мюнхенцев восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке Германии и выигрывал Лигу чемпионов.
Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать новый контракт футболисту.
В августе сообщалось о возможном возвращении Рибери в «Баварию», однако позднее в руководстве клуба опровергли эту информацию.
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