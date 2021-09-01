«Локомотив» анонсировал трансфер Керка отрывком из «Звёздного пути»

Пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере» опубликовала видеоотрывок из фильма «Звёздный путь» (Star Trek).
В картине есть персонаж капитан Кирк. Железнодорожники таким образом анонсировали трансфер полузащитника «Утрехта» Гирано Керка.
Полузащитник «Утрехта» Барт Рамселар ранее признался, что его одноклубник уже согласовал контракт с «Локомотивом». По его словам, трансфер близок к завершению. Агент Дик ван Бурик, представляющий интересы Керка, заявлял, что Гирано не сыграл с «Фейеноордом» (3:1) потому, что к нему проявляет конкретный интерес один из клубов. Керк наблюдал за матчем с трибуны.
В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/2022 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился.
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