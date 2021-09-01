Жером Боатенг станет игроком «Лиона»
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Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг, пребывающий в статусе свободного агента, станет игроком «Лиона» сегодня, 1 сентября, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, 32-летний немецкий футболист завершит прохождение медицинского осмотра и заключит с французским клубом контракт, рассчитанный на два года. Ранее Боатенг согласовал условия личного соглашения с «Лионом».
Напомним, Боатенг выступал за «Баварию» с лета 2011 года. С 2009 по 2019 год защитник вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году. До «Баварии» Жером играл за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Гамбург» и берлинская «Герта».
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