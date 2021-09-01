Нападающий «Аталанты» перешёл в «Айнтрахт»

Форвард «Аталанты» Сэм Ламмерс продолжит карьеру в чемпионате Германии. Нидерландского игрока арендовал «Айнтрахт».

«24-летний центральный нападающий присоединился к франкфуртской команде на правах аренды у «Аталанты» и получил контракт до 30 июня 2022 года», — сообщает пресс-служба «Айнтрахта».

«Сэм — игрок, который придаёт нам большую гибкость в атаке. Он был одним из лучших кандидатов на усиление с самого начала трансферного окна, и мы очень рады, что с этого момента он будет играть за «Айнтрахт», — заявил спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше.

Ламмерс забил два гола в 15 играх Серии А за «Аталанту» в прошлом сезоне. До этого он выступал за ПСВ, чьим воспитанником является. Сезон-2018/2019 нападающий провёл в аренде в «Херенвене», где забил 19 голов в 35 матчах. Ламмерсом также интересовался «Дженоа».