«Вест Хэм» назвал стоимость трансфера Крала

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в «Твиттере» раскрыл стоимость аренды полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Трансфер чешского игрока обошёлся «молотобойцам» в £ 4,5 млн (€ 5,2 млн).

23-летний футболист перешёл в «Вест Хэм» из «Спартака» в рамках договора аренды на сезон. Крал в «Вест Хэме» присоединился к своим соотечественникам и бывшим товарищам по пражской «Славии» Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу.



Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

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