Эдерсон продлил контракт с «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес продлил контракт с английским клубом, сообщает пресс-служба «горожан». Новое соглашение Эдерсона с «Манчестер Сити» рассчитано на пять лет.

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский вратарь принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. В составе «Манчестер Сити» Эдерсон — чемпион Англии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), обладатель Кубка (сезон-2018/2019) и Суперкубка (2018, 2019) страны, а также обладатель Кубка английской лиги (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).

С 2017 года Эдерсон вызывается в сборную Бразилии. В составе национальной команды голкипер — победитель Кубка Америки (2019).

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