Селихов начал занятия в общей группе «Спартака» после перелома пальца

Голкипер «Спартака» Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых в своём «твиттере».
Напомним, Александр Селихов сломал палец в игре предсезонного турнира с «Рубином» (4:0). Ранее он приступил к беговой работе.
Действующий контракт 27-летнего голкипера со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года. В начале мая Селихов вышел на поле в РПЛ впервые за два с лишним года. До этого Александр в последний раз принимал участие в матче РПЛ 6 апреля 2019 года, когда красно-белые на своём поле проиграли ЦСКА со счётом 0:2.
Ранее появилась информация, что в ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей футболистов «Спартака» Александра Селихова и Георгия Джикии.
- 1 сентября 2021
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