Гол нападающего «Локомотива» Камано принёс Гвинее ничью в матче отбора к ЧМ-2022
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1 сентября состоялся матч 1-го тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022 в Катаре, в котором сыграли сборные Гвинеи-Бисау и Гвинеи. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.
На 7-й минуте нападающий московского «Локомотива» воспользовался своей возможностью и открыл счёт. Голевую передачу на него отдал полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта. Гвинея владела инициативой на протяжении длительного времени. Но на 46-й минуте нападающий соперника Джозеф Мендеш использовал ошибку защиты и сравнял счёт. Голевую передачу оформил форвард Мама Бальде.
Во втором туре квалификационной стадии чемпионата мира – 2022 в Катаре Гвинея сыграет с национальной командой Марокко. А Гвинея-Бисау на выезде будет противостоять сборной Судана.
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