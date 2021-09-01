Роналду не реализовал пенальти и упустил шанс стать лучшим бомбардиром в истории

В эти минуты в Фару проходит матч квалификации ЧМ-2022 Португалия — Ирландия. Уже на 15-й минуте хозяева получили право на пенальти. 11-метровый удар исполнил капитан португальцев Криштиану Роналду, но он не смог переиграть вратаря соперника. Удар форварда «Манчестер Юнайтед» отразил 18-летний голкипер Гэвин Базуну.

Если бы Роналду забил, то он бы стал новым рекордсменом по количеству голов за сборные. Роналду мог забить 110-й мяч в карьере за свою сборную.

В настоящее время португальский бомбардир делит первое место в рейтинге с бывшим нападающим сборной Ирана Али Даеи. Оба футболиста забили по 109 мячей за свои сборные.

В концовке первого тайма счёт в матче Португалия — Ирландия не открыт — 0:0.