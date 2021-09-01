Сборная Дании обыграла Шотландию, одержав четвёртую победу в отборе ЧМ-2022

В Копенгагене на стадионе «Паркен» завершился матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе F, в котором встречались сборные Дании и Шотландии. Встреча завершилась победой датчан со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте встречи — отличился полузащитник хозяев поля Даниэль Васс. Буквально через минуту защитник Йоаким Мехле удвоил преимущество датчан в матче. Больше до финального свистка зрители голов так и не увидели.
Сборная Дании одержала четвёртую победу в четырёх матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Шотландцы потерпели первое поражение в отборах — ранее они дважды сыграли вничью и одержали одну победу.
Сборная Дании следующий матч проведёт на выезде с национальной командой Фарерских островов, сборная Шотландии дома сыграет с Молдавией. Обе встречи пройдут 4 сентября.
- 1 сентября 2021
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