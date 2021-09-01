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Сборная Дании обыграла Шотландию, одержав четвёртую победу в отборе ЧМ-2022

Сборная Дании обыграла Шотландию, одержав четвёртую победу в отборе ЧМ-2022
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В Копенгагене на стадионе «Паркен» завершился матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе F, в котором встречались сборные Дании и Шотландии. Встреча завершилась победой датчан со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте встречи — отличился полузащитник хозяев поля Даниэль Васс. Буквально через минуту защитник Йоаким Мехле удвоил преимущество датчан в матче. Больше до финального свистка зрители голов так и не увидели.

Сборная Дании одержала четвёртую победу в четырёх матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Шотландцы потерпели первое поражение в отборах — ранее они дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

Сборная Дании следующий матч проведёт на выезде с национальной командой Фарерских островов, сборная Шотландии дома сыграет с Молдавией. Обе встречи пройдут 4 сентября.

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 0
Шотландия
1:0 Васс – 14'   2:0 Мехле – 15'
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