Сборная Дании обыграла Шотландию, одержав четвёртую победу в отборе ЧМ-2022

В Копенгагене на стадионе «Паркен» завершился матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе F, в котором встречались сборные Дании и Шотландии. Встреча завершилась победой датчан со счётом 2:0.



Счёт в матче был открыт на 14-й минуте встречи — отличился полузащитник хозяев поля Даниэль Васс. Буквально через минуту защитник Йоаким Мехле удвоил преимущество датчан в матче. Больше до финального свистка зрители голов так и не увидели.



Сборная Дании одержала четвёртую победу в четырёх матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Шотландцы потерпели первое поражение в отборах — ранее они дважды сыграли вничью и одержали одну победу.



Сборная Дании следующий матч проведёт на выезде с национальной командой Фарерских островов, сборная Шотландии дома сыграет с Молдавией. Обе встречи пройдут 4 сентября.