Наставник Хорватии Златко Далич рассказал, чем его удивил Валерий Карпин

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чем его удивил наставник национальной команды России Валерий Карпин в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира – 2022 (0:0).



«Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать.



Я не могу комментировать тактику Карпина. Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.



Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.

Новость по теме Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал ничью с Россией