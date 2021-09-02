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Наставник Хорватии Златко Далич рассказал, чем его удивил Валерий Карпин

Наставник Хорватии Златко Далич рассказал, чем его удивил Валерий Карпин
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чем его удивил наставник национальной команды России Валерий Карпин в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира – 2022 (0:0).

«Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать.

Я не могу комментировать тактику Карпина. Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.

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