Далич: Чорлука и Олич рассказали о Головине, Миранчуке, Смолове. Мы были хорошо готовы

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке к матчу 4-го тура отбора к чемпионату мира – 2022 с национальной командой России (0:0).



«Нам нужно набрать 20-21 очко, чтобы выйти на турнир. Сегодня получили очко — это неплохо, но хочется набрать их быстрее. Непростая группа, два следующих матча будут тоже тяжёлыми. Нет времени на отдых, не все могут играть. Можно сказать, что одно очко сегодня — не так плохо.



У нас и Плетикоса, и Олич, и Чорлука в штабе. Они отлично знают игроков вашей сборной, они предоставили нам картину. У нас была полная информация. Плюс они и Ловрен, и Влашич в теме. Большую часть работы выполнили Чорлука и Олич. Рассказали, как играют Головин, Миранчук, Смолов. Мы были очень хорошо готовы», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.



Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.

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