Нурмагомедов: сборная России спокойно напрямую может выйти на чемпионат мира

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира 2022 года. Российская сборная накануне, 1 сентября, в матче квалификации ЧМ-2022 сыграла вничью с Хорватией (0:0). Этот матч стал дебютным в качестве главного тренера сборной России для Валерия Карпина.

«Нынешняя команда спокойно напрямую может выйти на чемпионат мира. Дальше нужно побеждать. Да, нам ещё нужно будет сыграть с хорватами на выезде, тем более там уже Модрич и Ребич подтянутся… Тяжело будет. Но со второго мы точно обязаны выходить.

Лучше ли эта команда той, что играла на Евро? С Саламычем мы дружим, поэтому провокационные вопросы не задавайте.

Неделю назад я сказал, что «Спартаку» нужен только Романцев? Были ли эта шутка? Команде нужен такой же лидер, как Романцев», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.