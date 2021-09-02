Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нурмагомедов: сборная России спокойно напрямую может выйти на чемпионат мира

Нурмагомедов: сборная России спокойно напрямую может выйти на чемпионат мира
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира 2022 года. Российская сборная накануне, 1 сентября, в матче квалификации ЧМ-2022 сыграла вничью с Хорватией (0:0). Этот матч стал дебютным в качестве главного тренера сборной России для Валерия Карпина.

«Нынешняя команда спокойно напрямую может выйти на чемпионат мира. Дальше нужно побеждать. Да, нам ещё нужно будет сыграть с хорватами на выезде, тем более там уже Модрич и Ребич подтянутся… Тяжело будет. Но со второго мы точно обязаны выходить.

Лучше ли эта команда той, что играла на Евро? С Саламычем мы дружим, поэтому провокационные вопросы не задавайте.

Неделю назад я сказал, что «Спартаку» нужен только Романцев? Были ли эта шутка? Команде нужен такой же лидер, как Романцев», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Новость по теме
Хабиб Нурмагомедов оценил дебют Карпина в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021