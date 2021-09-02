Хавбек «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака сдал положительный тест на коронавирус

У 28-летнего полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки в расположении сборной Швейцарии выявлено заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Goal со ссылкой на пресс-релиз сборной.

«Экспресс-тест Гранита был отрицательным, а последующий ПЦР-тест, проведённый на всякий случай, к вечеру дал положительный результат. Джака был немедленно изолирован от своих партнёров по сборной. В четверг он сдаст ещё один ПЦР-тест.

Главный врач сборной не давал никаких особых указаний для остальных игроков национальной команды, так как они уже либо переболели, либо являются вакцинированными», — гласит заявление пресс-службы сборной Швейцарии.

Ранее стало известно, что Джака продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2024 года с возможностью пролонгации соглашения ещё на сезон.