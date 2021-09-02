Хавбек «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака сдал положительный тест на коронавирус

У 28-летнего полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки в расположении сборной Швейцарии выявлено заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Goal со ссылкой на пресс-релиз сборной.
«Экспресс-тест Гранита был отрицательным, а последующий ПЦР-тест, проведённый на всякий случай, к вечеру дал положительный результат. Джака был немедленно изолирован от своих партнёров по сборной. В четверг он сдаст ещё один ПЦР-тест.
Главный врач сборной не давал никаких особых указаний для остальных игроков национальной команды, так как они уже либо переболели, либо являются вакцинированными», — гласит заявление пресс-службы сборной Швейцарии.
Ранее стало известно, что Джака продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2024 года с возможностью пролонгации соглашения ещё на сезон.
- 2 сентября 2021
-
06:01
-
05:52
-
05:39
-
05:22
-
04:55
-
04:40
-
04:13
-
03:57
-
03:18
-
03:11
-
02:08
-
01:54
-
01:45
-
01:39
-
01:25
-
01:18
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:40
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:26
-
00:21
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:17
-
00:16