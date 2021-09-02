«Марсель» арендовал полузащитника «Шальке» Харита

Французский футбольный клуб «Марсель» арендовал полузащитника немецкой команды «Шальке-04» Амина Харита. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба на официальном сайте.



Марокканский футболист проведёт во французской команде следующий сезон на правах аренды. Сообщается, что у «Марселя» будет первоочередное право выкупа игрока. Ранее сообщалось, что стоимость выкупа составит € 10 млн.

В прошлом сезоне Бундеслиги Харит принял участие в 31 матче, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. По итогам года спортсмен вместе с командой покинул высшую немецкую лигу. В этом сезоне второй Бундеслиги «Шальке» идёт на 9-м месте. На старте чемпионата команда одержала 2 победы, потерпела 2 поражения и 1 раз сыграла вничью.