Александр Григорян: а в чём РПЛ лучше чемпионата Армении?

Бывший главный тренер футбольного клуба «Анжи» Александр Григорян прокомментировал выступление Арсена Захаряна в составе сборной России по футболу.

«Почему у Захаряна больше шансов развиваться в сборной России, чем в сборной Армении? А где российские команды в еврокубках, чего они добились? Посмотрите, мой «Алашкерт» в меньшинстве весь второй тайм гоняет «Рейнджерс». Где российские команды с достижениями на европейском уровне? Почему российский чемпионат выше уровнем? Потому что бабла там много платят? В чём уровень чемпионата заключается? В том, что команды показывают выдающиеся результаты в европейских кубках. А что они показывают?

Очевидно, что чемпионат Армении уступает чемпионату России, но почему возможности для Захаряна выше в России? В Армении он мог бы стать безоговорочным лидером и, играя за сборную Армении, получить предложение от европейских топ-клубов, как это получилось с Генрихом Мхитаряном. Что за глупость — считать, что у Захаряна возможности для роста в сборной России выше, чем в сборной Армении? Он армянин — как они у него могут быть лучше в России?

Я сам — гражданин России, а не Армении. Но считаю, что возможности для роста в сборной Армении у него были бы выше. Сборная России ещё не играла со сборной Армении. Вы сыграйте сначала со сборной Кипра, и потом поймёте, что вопрос не в уровне игроков. Пусть сборная России сыграет со сборной Армении. Тогда мы скажем, какая сборная сильнее», — приводит слова Григоряна Sport24.