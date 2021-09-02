Криштиану Роналду будет выступать в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила, что форвард Криштиану Роналду будет выступать за команду под 7-м номером. Именно 7-й номер был у португальца, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы.

Ранее в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером выступал форвард Эдинсон Кавани. Правила АПЛ запрещали менять номера, но клуб покинул Дэниел Джеймс, перешедший в «Лидс Юнайтед». Кавани решил перейти на 21-й номер, под которым выступал Джеймс. Эдинсон выступает под этим номером в сборной Уругвая.

В результате 7-й номер освободился. Теперь его себе забрал Роналду.

За шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов.