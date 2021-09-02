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Англия уверенно обыграла Венгрию в матче квалификации на ЧМ

Англия уверенно обыграла Венгрию в матче квалификации на ЧМ
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Сегодня на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года сборная Англии встречалась с национальной командой Венгрии. Матч завершился уверенной победой англичан со счётом 4:0.

На 55-й минуте Рахим Стерлинг открыл счёт в игре. Маунт прострелил вдоль линии ворот и Рахим в одно касание переправил мяч в дальний нижний угол.

На 63-й минуте Кейн укрепил преимущество англичан. Стерлинг с фланга навесил в середину штрафной, где был Кейн. Гарри в падении головой вколотил мяч в рамку.

На 69-й минуте Магуайр забил головой после подачи Шоу с углового. Вратарь коснулся мяча, но снаряд всё равно влетел в нижний угол ворот.

На 87-й минуте Райс издали пробил низом по центру ворот, а вратарь ошибся.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию встречи. Перед матчем главный тренер англичан Гарет Саутгейт рассказал о проблемах, которые могут возникнуть во время игры с Венгрией.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 4-й тур
02 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 4
Англия
0:1 Стерлинг – 55'   0:2 Кейн – 63'   0:3 Магуайр – 69'   0:4 Райс – 87'
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